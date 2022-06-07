Шойгу заявил об освобождении Святогорска и жилых кварталов Северодонецка Шойгу: значительная часть ДНР и ЛНР по левому берегу Северского Донца освобождена

Фото: Министерство обороны РФ

Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания заявил, что Святогорск, Красный Лиман, а также 15 других населенных пунктов на территории Донбасса перешли под контроль России. Накануне представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российские военные завершают операцию по освобождению Святогорска.

Освобождена значительная часть Донецкой и Луганской народных республик по левому берегу Северского Донца, в том числе города Красный Лиман и Святогорск, а также 15 других населённых пунктов, — сказал Шойгу.

По его словам, полностью освобождены жилые кварталы Северодонецка, взятие под контроль промышленной зоны и ближайших населенных пунктов продолжается. Шойгу отметил, что сейчас освобождено 97% территории ЛНР.

Накануне Конашенков заявил, что российские войска целенаправленно не вели огонь по отступавшим силам ВСУ под Святогорском. Он отметил, что украинские заградотряды взорвали мост через Северский Донец для предотвращения отступления военнослужащих из Святогорска.

4 июня стало известно о поджоге скита Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры во время отступления ВСУ от Святогорска. По данным Минобороны, пожар произошел по вине украинских националистов.