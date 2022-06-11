ВС ДНР уничтожили несколько батарей гаубиц М-777 из США Советник главы правительства ДНР Гагин заявил об уничтожении нескольких батарей гаубиц М-777 из США

Фото: US Navy/Global Look Press

Вооруженные силы Донецкой Народной Республики в ходе «артиллерийских дуэлей» под Авдеевкой ликвидировали несколько батарей гаубиц М-777, переданных Соединенными Штатами Украине, заявил РИА Новости советник главы правительства ДНР Ян Гагин. Он подчеркнул, что бои идут почти каждый час.

Наши вооруженные силы отвечают (на обстрелы территории ДНР. — NEWS.ru), это не безответный огонь, причем достаточно результативно уничтожают и артиллерийские установки, и установки залпового огня. В том числе среди уничтоженных есть и те самые «три семерки» (гаубицы M-777 калибра 155 мм), поставленные из США, — заявил Гагин.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры уничтожения в Лисичанске (город на северо-западе ЛНР) гаубиц М-777. По его словам, солдаты ВСУ пытались скрыть артиллеристские установки, отогнав их в складские помещения. Однако украинская военная техника была обнаружена с использованием отечественных дронов и впоследствии разбита.

23 мая Минобороны России также поделилось видео, где показана боевая работа батареи 152-мм самоходных гаубиц «Гиацинт-С», с помощью которых были уничтожены американские гаубицы М-777. Для уничтожения орудий противника достаточно было выстрелов из трёх САУ «Гиацинт-С».