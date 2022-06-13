Российские военные уничтожили семь украинских установок РСЗО Минобороны РФ: ракетные войска и артиллерия уничтожили семь украинских установок РСЗО и станцию РЭБ

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Ракетные войска и артиллерия в ходе специальной военной операции РФ на Украине вывели из строя семь украинских установок реактивных систем залпового огня в нескольких населенных пунктах, а также станцию радиоэлектронной борьбы на территории ДНР, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. Кроме того, по данным ведомства, уничтожены 247 районов сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ, а также 63 огневые позиции артиллерии противника.

Поражено <...> семь установок реактивных систем залпового огня в районах Артемовска, Славянска, Соледара и населенного пункта Соль, а также станция радиоэлектронной борьбы в районе Покровского Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пункт временного размещения иностранных наемников близ Федоровки в ЛНР. В районе железнодорожной станции Удачное в ДНР было выведено из строя большое количество оружия, доставленного украинским военным из Европы и США.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых показана работа боевого вертолета Ми-8 в момент уничтожения части разведывательно-диверсионной группы украинских военных. Другая часть была рассеяна и не могла вести огонь по вертолетам ВКС России.