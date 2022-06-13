Минобороны показало кадры уничтожения украинских военных вертолетом Ми-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России опубликовало кадры, на которых показана работа боевого вертолета Ми-8 в момент уничтожения части разведывательно-диверсионной группы украинских военных. Другая часть была рассеяна и не могла вести огонь по вертолетам ВКС России.

Группа огневой поддержки с вертолета Ми-8 открыла огонь на поражение из стрелкового вооружения по украинским боевикам диверсионной группы. Огнем группы огневой поддержки часть боевиков была уничтожена, остальные рассеяны, что не позволило им вести огонь с земли по вертолетам ВКС России, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ показало удар расчетов реактивных систем залпового огня «Смерч» по складам ВСУ с вооружением, боеприпасами и с военной техникой. Данные о местонахождении складов, которые снабжали подразделения украинских военных, были получены российскими разведчиками и подтверждены техническими средствами разведки.