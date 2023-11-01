В США назвали российские бомбы, которые станут угрозой для ПВО Украины Newsweek: российские бомбы ФАБ-1500 станут угрозой для ПВО Украины

Фото: РИА Новости

Новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны, пишет Newsweek. Эксперты отмечают, что российский боеприпас, который могут запускать с истребителей Су-34, Су-30 и Су-35, способен уничтожать бункеры на глубине до 20 метров и пробивать три метра железобетона.

Новые огромные управляемые бомбы пополнят арсенал вооружений Москвы и окажут давление на системы ПВО Украины, — говорится в материале.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru объяснил принцип действия умных бомб ФАБ-1500 УПМК, которые ВС РФ применяют в зоне СВО.

По его словам, чтобы обычный снаряд превратить в высокоточное оружие, необходим универсальный планирующий корректируемый модуль, который позволяет увеличить дальность и точность полета. Также для точной работы на самолетах устанавливают специальный баллистический вычислитель СВП-24.

4 октября сообщалось об уничтожении штаба отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ в населенном пункте Александро-Калиново. Выявить КП помогла космическая разведка, а уничтожен он был планирующей полуторатонной авиационной бомбой ФАБ-1500.