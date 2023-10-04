ВС РФ уничтожили штаб ВСУ «Соледар» после визита Зеленского: как это было

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Российская армия уничтожила штаб отдельной тактической группы «Соледар» ВСУ в населенном пункте Александро-Калиново, передает MK.RU. Минобороны РФ это пока не комментировало. Что известно?

Что известно о штабе ВСУ «Соледар», какой бомбой его уничтожили

По информации MK.RU, данный штаб координировал действия подразделений ВСУ на Артемовском направлении. Военнослужащие этих частей пытались вернуть под контроль Бахмут и атаковали позиции ВС РФ в районе Клещеевки.

«Штаб располагался в нескольких десятках километров от передовой, вне зоны досягаемости нашей артиллерии. Достать его помогли недавно появившиеся на вооружении наших ВВС авиационные бомбы большой мощности ФАБ-1500. После сброса с самолета они способны пролететь 50-70 километров и точно поразить цель», — сообщил источник.

По информации журналистов, от штаба ничего не осталось. Сейчас идет разбор завалов. Сообщается о 50 убитых украинцах. Раненых доставили в польский Жешув, откуда они будут распределены на лечение в госпитали стран НАТО.

MK.RU пишет, что в настоящее время нарушено управление подразделениями ВСУ. В уничтоженный штаб поступали данные разведки, видео с разведывательных БПЛА. В августе «Соледар» посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Как военкоры отреагировали на уничтожение штаба

«В Сети распространяется видео результатов прилета по подземному командному пункту ВСУ, который буквально вскрыт, как консервная банка. Удар нанесен планирующей авиабомбой ФАБ-1500 по командному пункту управления тактической группы ВСУ „Соледар“, расположенному в селе Александро-Калиново. Уничтожено большое количество бандеровских офицеров, практически все направление обезглавлено. Сообщений о поражении планирующими ФАБами ВКС неприятельских штабов и узлов связи становится все больше, что свидетельствует не только о мастерстве наших пилотов, но и о блестящей работе российской разведки», — написал военкор Юрий Котенок.

Журналист Дмитрий Стешин рассказал про возможности бомбы ФАБ-1500

«Красиво отрихтовали штаб ОТГ „Соледар“ бомбой ФАБ-1500. Штаб еще был забетонирован, западные советники и их приспешники чувствовали себя в полной безопасности, как в фильме „Небесный тихоход“. Теперь поговорим про ФАБ-1500. Пускают их с СУ-34М или 35С. Приняли на вооружение в 1954 году, допилили в 21 веке — добавили Унифицированный модуль планирования и коррекции. Сразу, кстати, не получилось добиться нужной точности. Теперь бомбу можно скидывать с высоты до 12 тысяч метров за десяток км от цели. Мощнее „Кинжала“ и на порядок дешевле», — отметил он.

По оценке военных экспертов канала «Южный фронт», «это крупнейшая потеря командного состава, которую когда-либо переживала Украина на линии фронта».

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