В США допустили крах Евросоюза Американский инвестор Роджерс: ЕС не выживет, как и другие подобные политические союзы в прошлом

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ЕС как политический союз может потерпеть крах, заявил американский инвестор Джим Роджерс в интервью РИА Новости. По его словам, у европейцев уже сейчас наблюдаются проблемы.

Ни один политический союз подобного рода не выживал за всю историю, а у этого политического союза уже наблюдаются проблемы, — сказал Роджерс.

Он напомнил, что Великобритания ранее покинула состав Евросоюза, а другие политики «начинают поговаривать» об аналогичном шаге. Роджерс полагает, что если в мире начнутся серьезные экономические проблемы, то это создаст дополнительное давление на страны ЕС, что приведет к выходу других стран.

Инвестор допустил, что в Европе произойдет катастрофа, поскольку регион теряет доступ к энергетике и продуктам питания. По его словам, как только страны сталкиваются со сложностями в этой сфере, проблемы начинаются и в политике.

Роджерс считает, что некоторые страны Европа в настоящее время занимаются пересмотром своей зависимости от США. По его словам, в контексте Украины многие государства не поддерживают Вашингтон, как это обычно происходит. Не только европейцы, но и японцы начинают говорить о стремлении стать более независимыми, частично из-за огромного американского госдолга.

Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, что из-за влияния США, которые действуют исключительно в своих интересах, Европейскому союзу грозит распад. Он пояснил, что у западных стран еще будет выбор — попытаться спастись в одиночку или затонуть вместе с «Титаником», который из себя представляет Вашингтон.