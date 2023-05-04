«США — это „Титаник“»: политолог предсказал судьбу Запада Политолог Скачко предсказал распад Европейского Союза из-за влияния США

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Из-за влияния США, которые действуют исключительно в своих интересов, Европейскому Союзу грозит распад, предсказал политолог Владимир Скачко. В разговоре с «ПолитЭкспертом» он пояснил, что у стран Старого Света еще будет выбор — попытаться спастись в одиночку или затонуть вместе с «Титаником», который из себя представляет Вашингтон.

При таком подходе США — это «Титаник», есть и айсберг, который состоит из России, Китая. <...> Я надеюсь, что среди европейских политиков есть не только канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий министр Анналена Бербок, но и более умные люди, которые не захотят тонуть вместе со всеми, — уточнил эксперт.

По словам политолога, страны Старого Света попали в западню из-за включения в ЕС государств Восточной Европы. Эти страны обслуживают интересы США, из-за чего невозможно принять решения, которые бы отвечали нуждам всех участников ЕС, считает эксперт. Скачко отмечает, что внутри организации происходит «разброд». Политолог уточнил, что новые страны ЕС шантажируют старых участников, добиваясь преференций в обмен на голоса.

США удалось выстроить своих союзников по всему миру, и заставить действовать в угоду Вашингтону. Например, взорвать «Северные потоки», отказаться от российского нефти и газа. Все это невыгодно Европе, но она стоит по стойке смирно и все выполняет. <...> Это и есть взять в заложники всю Европу и отдельных ее членов, — пояснил политолог.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил в своем Telegram-канале, что Евросоюз впал в зависимость от Польши и стран Балтии после приема восточноевропейских стран. По его мнению, таким образом ЕС похоронил идею автономии.