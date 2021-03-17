В Словакии заявили, что присоединение Крыма усилило Россию

Присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, действующий глава координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма» Ян Чарногурский.
В интервью РИА Новости политик
Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно, — сказал Чарногурский.
Он также подчеркнул. что политика Украины в отношении Крыма, в частности, перекрытие подачи воды на полуостров, является попранием прав человека. Таким образом, эта страна вместе с Западом выбрала курс на вредительство.
Они будут делать все, чтобы <...> максимально навредить Крыму, а следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма — в России, и это однозначно, — резюмировал политик.
Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.
Ранее в Совете Федерации призвали возбудить уголовные дела из-за водной блокады Крыма. Об этом писал NEWS.ru.