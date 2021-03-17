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В Словакии заявили, что присоединение Крыма усилило Россию

07:41, 18 марта 2021
Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, действующий глава координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма» Ян Чарногурский.

В интервью РИА Новости политик заявил, что такое усиление России означает, что западные страны всегда будут против этого акта, поскольку являются геополитическими противниками РФ.

Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно, — сказал Чарногурский.

Он также подчеркнул. что политика Украины в отношении Крыма, в частности, перекрытие подачи воды на полуостров, является попранием прав человека. Таким образом, эта страна вместе с Западом выбрала курс на вредительство.

Они будут делать все, чтобы <...> максимально навредить Крыму, а следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма — в России, и это однозначно, — резюмировал политик.

Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Ранее в Совете Федерации призвали возбудить уголовные дела из-за водной блокады Крыма. Об этом писал NEWS.ru.

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