В Словакии заявили, что присоединение Крыма усилило Россию

https://static.news.ru/photo/e428cfba-0e9f-11eb-a269-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Присоединение Крыма значительно усилило позиции России на международной арене. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии, действующий глава координационного совета международной ассоциации «Друзья Крыма» Ян Чарногурский.

В интервью РИА Новости политик заявил , что такое усиление России означает, что западные страны всегда будут против этого акта, поскольку являются геополитическими противниками РФ.

Они не признают Крым не потому, что это юридически незаконно, а потому, что им это политически невыгодно, — сказал Чарногурский.

Он также подчеркнул. что политика Украины в отношении Крыма, в частности, перекрытие подачи воды на полуостров, является попранием прав человека. Таким образом, эта страна вместе с Западом выбрала курс на вредительство.

Они будут делать все, чтобы <...> максимально навредить Крыму, а следовательно, и России. Но все их попытки тщетны. Будущее Крыма — в России, и это однозначно, — резюмировал политик.

Крым присоединился к РФ в результате всенародного референдума весной 2014 года. Украина и значительная часть стран Запада не признали итоги народного волеизъявления.

Ранее в Совете Федерации призвали возбудить уголовные дела из-за водной блокады Крыма. Об этом писал NEWS.ru.