В Словакии рассказали, что Фицо все еще находится в тяжелом состоянии Калиняк: премьер Словакии Фицо все еще в тяжелом состоянии после покушения

Фото: Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Состояние главы правительства Словакии Роберта Фицо, на которого 15 мая было совершено покушение, остается тяжелым, заявил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк. Он добавил, что пока невозможно спрогнозировать, сколько времени потребуется для его выздоровления, его слова приводит портал Pravda.

Организм [Фицо] еще [болезненно] реагирует на проведенные хирургические операции и на отдельные лечебные процедуры. Его состояние остается очень тяжелым, — сказал Калиняк.

Несмотря на это, вице-премьер выразил надежду, что Фицо уже в процессе выздоровления подключится к работе правительства, но не в ближайшие недели. Также Калиняк не стал однозначно исключать участие Фицо в мирном саммите по Украине в Швейцарии.

Ранее в Financial Times отмечали, что политические деятели ЕС обеспокоены, что после покушения Фицо станет активнее выступать против НАТО. В издании утверждают, что позиция главы словацкого кабмина может обрести разрушительную силу.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. По подозрении в покушении арестован оппозиционный гражданин.