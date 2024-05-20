В Европе боятся, что Фицо обретет «разрушительную силу» после покушения FT: в Европе обеспокоены, что Фицо усилит борьбу с НАТО после покушения

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Фицо

Политические деятели ЕС обеспокоены, что после покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет активнее выступать против НАТО, сообщает Financial Times. В издании утверждают, что позиция главы словацкого кабмина может обрести разрушительную силу.

Некоторые европейские чиновники опасаются, что Фицо может стать более разрушительной силой внутри НАТО, как [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан, который задержал вступление Финляндии и Швеции, — пишет FT.

В издании напомнили, что до покушения Фицо присоединился к венгерскому лидеру в противостоянии кандидатуре действующего премьера Нидерландов Марка Рютте на пост следующего генерального секретаря НАТО. В то же время неназванный высокопоставленный чиновник в ЕС утверждает, что в личном порядке глава кабмина Словакии проявлял себя более компромиссно, чем в ходе публичных заявлений.

По Фицо открыли огонь после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Политик подошел к местным жителям, собравшимся у учреждения. Один из них окликнул премьера, а затем открыл огонь. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому.