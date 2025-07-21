В Швеции решили искоренить ДТП с помощью высоких технологий В Швеции начали тестировать сети 6G для избавления страны от аварий на дорогах

В Швеции проходят испытания передовых технологий, включая сети 6G, с целью сделать дорожное движение более безопасным, сообщает испытательный центр AstaZero, который был основан научным институтом RISE. Страна стремится к полному исключению аварий.

Глава проекта Петер Яневик отметил, что внедрение 6G обеспечит сверхбыструю и надежную связь между автомобилями, дронами и городской инфраструктурой. Это позволит, к примеру, дрону оперативно сканировать место происшествия, передавать информацию о препятствиях и помогать другим транспортным средствам безопасно объезжать опасные участки.

Данная технология обещает значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшить пробки и снизить уровень выбросов в городах. Однако для достижения этих целей связь должна быть практически безошибочной, с надежностью выше 99,999%.

Центр AstaZero стал первым в мире местом, где производители могут тестировать оборудование для 6G, включая аспекты безопасности связи и защиту от кибератак. Кроме того, здесь исследуются вопросы конфиденциальности, например, как дроны смогут функционировать в городах, не нарушая частную жизнь граждан.

Ранее ученые из трех стран создали первую в мире 6G-антенну, которая позволит общаться через голограммы. Над ней работали специалисты из Великобритании, Швеции и ОАЭ.