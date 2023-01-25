В Сеть попало видео с колонной танков Leopard недалеко от Хельсинки

Фото: Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

Жители Хельсинки сняли на видео три автомобильные грузовые платформы, на прицепах которых находились танки Leopard. В Минобороны Финляндии отвергли предположения пользователей соцсетей о том, что бронетехника предназначена для отправки вооруженным силам Украины. По данным министерства, танки направляют на юг страны в район города Ханко для прохождения военных учений, пишет Ilta-Lehti.

В направлении Ханко проходят совместные учения сухопутных и военно-морских сил. В первую очередь готовятся подразделения из разных родов войск. Это своего рода учения, которые проводятся в это время года, в которых задействована бронетехника, и поэтому они были перемещены сюда, в этот район, — пояснила представитель МО Мэри Леппянен.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца. Киев получит 14 таких бронированных боевых машин.

После появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.