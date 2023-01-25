Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Die Welt. Киев получит 14 таких бронированных боевых машин.
Это (поставки танков. — NEWS.ru) не случится ранее, чем через три-четыре месяца, — сказал Писториус.
В кабмине Германии уточнили, что 14 танков Leopard-2-AG будут отправлены на первом этапе из запасов бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков.
Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard под давлением.
После появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.