Стали известны сроки поставки Украине танков Leopard 2 Глава Минобороны ФРГ: танки Leopard 2 поставят Киеву не позже, чем через 3-4 месяца

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

Немецкий основной боевой танк Leopard 2

Первые танки Leopard могут быть поставлены на Украину примерно через три-четыре месяца, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала Die Welt. Киев получит 14 таких бронированных боевых машин.

Это (поставки танков. — NEWS.ru) не случится ранее, чем через три-четыре месяца, — сказал Писториус.

В кабмине Германии уточнили, что 14 танков Leopard-2-AG будут отправлены на первом этапе из запасов бундесвера. Военная помощь Германии предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания танков.

Ранее Spiegel сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard под давлением.

После появления сообщений немецких СМИ о согласии Берлина поставить Киеву танки Leopard на них отреагировали в Госдуме. Так, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что положение Украины вызывает серьезное беспокойство у ее кукловодов. Этим, по его мнению, и объясняется решение Германии. Немецкие танки уже когда-то были на русской земле, в нее и «ушли», напомнил депутат.