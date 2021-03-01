В Раде предложили запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/94e74810-7aa5-11eb-b8d8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция «Батькивщина» требует срочно внести на рассмотрение в Верховную раду законопроект о запрете на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом в ходе брифинга заявила лидер фракции и одноимённой партии Юлия Тимошенко.

Мы внесли законопроект № 3739, где требуем прекратить импорт электроэнергии на территорию Украины и поднять собственную энергетику, собственные мощности по генерации электроэнергии, включить все блоки атомных электростанций и обеспечить Украину дешёвой электроэнергией, — цитирует ТАСС Тимошенко.

По её словам, электроэнергия из России и Белоруссии поступает на Украину на коррупционной основе, при этом останавливаются украинские энергоблоки. Тимошенко обратилась с призывом к парламентариям начать расследование незаконного импорта электрической энергии.

Я обращаюсь сейчас к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны — немедленно расследовать импорт белорусской и российской электроэнергии на Украину, потому что это напрямую угрожает национальной безопасности Украины, — заявила лидер «Батькивщины».

Она добавила, что Киев с начала года заплатил за импорт электроэнергии из РФ и РБ порядка 850 млн гривен ($30 млн).

Как сообщал NEWS.ru, бывший секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов обвинил официальный Киев в финансировании Москвы. По его словам, это происходит, когда власти страны закупают у России энергоресурсы.