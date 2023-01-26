В Португалии назвали сроки отправки Киеву танков Leopard МИД Португалии: танки Leopard в Киев могут отправить через 2-3 месяца

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Лиссабон, Португалия

Глава МИД Португалии Жуан Гомеш Карвинью заявил, что отправка португальских танков Leopard в Киев может случиться через два-три месяца. Остаются логистические аспекты, требующие согласований с союзниками, отметил министр в эфире телеканала SIC Noticias.

Все зависит от подготовки украинских военных. Танки Leopard — очень технологически продвинутое оборудование, поэтому это может занять несколько недель. После этого есть логистические аспекты, которые необходимо согласовать с союзниками, так что это займет два-три месяца, — подчеркнул дипломат.

На вопрос о стоимости для Лиссабона данной операции по поддержке Украины, министр отвечать не стал, лишь указал на то, что окончательное решения по танкам в Португалии еще не приняли. Он добавил, что Лиссабон всегда вносил вклад в соответствии со своими возможностями и потребностями Киева.

Местная газета Correio da Manha ранее сообщила о готовности Португалии отправить в Киев четыре танка Leopard 2.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, как тяжелая техника сможет повлиять на происходящее на Украине, заявил, что немецкие танки Leopard 2 очень эффективны, однако нужно быть готовыми к тому, что украинский конфликт закончится не скоро. Он подчеркнул, что российской стороне не следует рассчитывать на то, что поддержка Киева со стороны Запада ослабнет.