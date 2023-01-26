Шольц предположил, когда закончится конфликт на Украине Шольц рассказал об эффективности готовящихся к отправке на Украину танков Leopard 2

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Немецкие танки Leopard 2 очень эффективны, однако нужно быть готовыми к тому, что конфликт России и Украины закончится не скоро. Такое мнение высказал в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопрос, как тяжелая техника сможет повлиять на происходящее на Украине. При этом он подчеркнул, что российской стороне не следует рассчитывать на то, что поддержка Киева со стороны Запада ослабнет.

Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны, — сказал Шольц.

Он добавил, что исходить, «к сожалению», следует из того, что конфликт в скором времени не закончится. При этом Шольц напомнил, что НАТО не намерено становиться непосредственным участником событий, в связи с чем над Украиной «ни в коем случае» не введут бесполетную зону, Также исключена отправка туда солдат альянса.

Я буду все делать для того, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО, — заявил Шольц.

Он отметил, что Украине «не должна проиграть», а Россия «не должна достичь своих целей».

24 января стало известно, что Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, в том числе Польше. Возможность поставок танков на Украину также рассматривает Франция и Скандинавские страны.