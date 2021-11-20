В Польше заявили о попытке РФ расширить конфликт у границ Белоруссии

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что Россия пытается расширить конфликт Белоруссии и ЕС вокруг мигрантов. С этой целью концентрируются войска около Украины, в своих целях используются поставки сырья и «Северный поток — 2», отметил он в интервью Welt.

Мы видим попытку расширить этот конфликт. Сюда относится то, что Россия стягивает войска у границы с Украиной, сюда относится использование в своих целях поставок сырья, а также «Северный поток — 2», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что всё это связано, но Польша не держит в уме наступательные действия.

Наши солдаты находятся не на боевом задании, они в большей степени берут на себя полицейские задачи и защищают нашу границу. Мы не обостряем, мы обеспечиваем нашу территориальную целостность, — пояснил Пшидач.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин «играет в шахматы» с Западом, перемещая войска вдоль российско-украинской границы и проверяя на прочность единство Евросоюза и НАТО, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Он призвал власти США и европейских государств убедить Россию отказаться от планов по вторжению на Украину.