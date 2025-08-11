Запад не согласится на территориальные уступки Украины в возможных мирных договоренностях с Россией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, любые решения должны приниматься только с участием Киева, передает Onet.

Решения, касающиеся возможного обмена территориями <...> и других условий мира, должны приниматься в ходе переговоров с участием Украины. История показывает, что Польша часто становилась жертвой подобных ситуаций. <...> Поэтому для безопасности Польши также крайне важно соблюдать принцип «ничего об Украине без Украины», — подчеркнул Туск.

Ранее обозреватель Financial Times Гидеон Рахман назвал нереалистичной позицию Киева, отказывающегося от территориальных уступок для урегулирования конфликта, так как ВСУ проигрывают на поле боя. Он подчеркнул, что ситуация для Украины ухудшается с каждым днем из-за нехватки ресурсов и потерь на фронте.

До этого эксперт по международной безопасности Марк Эпископос заявил, что Украине не стоит рассчитывать на сохранение контроля над восточными территориями. Комментируя позицию Зеленского об отказе от территориальных уступок, он подчеркнул необходимость реалистичной оценки ситуации.