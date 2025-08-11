Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 августа 2025 в 10:18

В Британии поставили крест на позиции Киева по территориальным уступкам

Обозреватель Рахман: отказ Украины уступать территории России нереалистичен

Принципиальная позиция Киева, который не хочет идти на территориальные уступки в контексте урегулирования конфликта, нереалистична, заявил обозреватель британской газеты Financial Times Гидеон Рахман. По его словам, ВСУ проигрывают на поле боя, и ситуация для Украины стремительно ухудшается.

Позиция Киева о невозможности уступки территорий принципиальна, но в нынешних условиях она нереалистична, — подчеркнул автор статьи.

Рахман сослался на аналитические данные, которые говорят о том, что Украина медленно проигрывает, а проблема с человеческими ресурсами на линии фронта становится все более острой. В связи с этим журналист сделал вывод, что признание контроля России «над рядом территорий в контексте более широкого мирного соглашения может быть необходимым».

Ранее сообщалось, что Европейский союз может не принять соглашения, которых президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигнут по итогам встречи на Аляске. По мнению аналитиков, при таком сценарии решения политиков не будут иметь большой силы.

До этого политолог Владимир Джаралла выразил мнение, что отказ президента Украины Владимира Зеленского идти на территориальные уступки продиктован желанием сохранить за собой власть. По его словам, это делает украинского лидера главной проблемой на пути разрешения военного конфликта.

