https://static.news.ru/photo/53e70816-1992-11ea-8eb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

В Польше тысячи байкеров в костюмах Санта-Клаусов устроили массовый заезд в рамках благотворительной акции. Мотоциклисты планируют собрать средства на помощь детским домам.

Заезд приурочен к празднику Миколайки — такое название он получил в честь новогоднего сказочника Святого Миколая. С XVIII века в этот день в Польше детям дарят небольшие подарки. Получая их, они знают, что приближается Рождество и главный подарок в году ещё впереди, пишет ТАСС.

Ранее жителей канадского города Кортни пригласили на рождественскую ярмарку и предложили сфотографироваться с «Сатаной». Соответствующее объявление появилось в одной из газет. Виной всему опечатка, благодаря которой слово Santa (т.е. Санта-Клаус) трансформировалось в Satan, писал NEWS.ru.