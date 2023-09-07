В Польше растолстевший на кукурузе бык месяц терроризирует фермеров В Польше фермеры уже месяц пытаются изловить прячущегося в кукурузе быка

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Сбежавший с фермы в польской Мехнице 400-килограммовый бык почти месяц бродит по окрестностям, скрываясь от своего владельца в кукурузном поле, сообщает gazeta.pl. По информации издания, животное может быть опасно, если почувствует угрозу. Попытки его поймать пока не увенчались успехом, а тем временем бык прибавил в весе, поедая урожай.

Скоро пройдет месяц с тех пор, как 400-килограммовый бык из Мехницы Великопольского воеводства сбежал с фермы. Животное находится в кукурузном поле и его не удается поймать, — рассказали журналисты.

Как уточняется, бык пропал 11 августа. С тех пор, по данным местной пожарной службы, его пытались изловить трижды. В местной администрации заметили, что животное могло бы вернуться на ферму самостоятельно из-за нехватки еды. Но в огромном поле с неубранным урожаем кукурузы голод быка явно не беспокоит.

Ему есть что есть, поэтому он никуда не торопится. Фермеры, которые его видели, говорят, что он даже прибавил в весе, — заметила глава районной администрации Уршула Ковалиньска.

Ранее также сообщалось, что сотрудники полиции Берлина и Бранденбурга на протяжении двух дней безрезультатно пытались поймать львицу в общине Клайнмахнов к юго-западу от немецкой столицы. Позднее стало известно, что замеченное на улицах животное — не львица, а кабан.