В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля RMF FM: в Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля ради повышения зарплат

Фото: Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Польше протестующие шахтеры заблокировали вывоз угля из шахты в Малопольском воеводстве, сообщает RMF FM. По данным радиостанции, рабочие требуют повышения заработной платы.

В Малопольском Либенже, на территории шахты Янина, проходит акция протеста, — говорится в сообщении.

Шахтеры перекрыли выход и вход в шахту, а также железнодорожные пути перевозки угля. На 28 ноября уже запланированы переговоры с участием профсоюзов.

Ранее в Мадриде прошла многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная ультраправой партией Vox. Протестующие требовали отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса. По мнению демонстрантов, правительство Санчеса не может уберечь жителей страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину.

Между тем в Будапеште учителя вышли на пятый за год «протест педагогов». Они выразили недовольство низкими зарплатами и условиями труда. Символом бунта учителей стала клетчатая ткань: педагоги либо используют ее в качестве флага, либо повязывают как шарф.