В Мадриде прошла антиправительственная акция В Мадриде прошла антиправительственная акция, организованная партией Vox

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В Мадриде прошла многотысячная антиправительственная акция протеста, организованная ультраправой партией Vox, сообщает РИА Новости. По данным агентства, протестующие требовали отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса.

По мнению демонстрантов, правительство Санчеса не может уберечь жителей страны от экономического кризиса, роста цен на электричество, топливо и продовольственную корзину.

Целое поколение не может пустить корни и создать семью в этой стране, <...> работники и их семьи не могут оплатить потребительскую корзину, счета за электричество и топливо. И кто от этого страдает? Они — правительство — не страдают, — заявил секретарь профсоюза «Солидарность» Родриго Алонсо.

Кроме того, протестующие выступили против решения центрального правительства Испании заменить статью Уголовного кодекса «Бунт», по которой были осуждены многие лидеры каталонского процесса за независимость, на статью «Массовые беспорядки в тяжелой форме», что должно привести к значительному смягчению санкции по ней. Таким образом, максимальное наказание за подобное преступление будет снижено — с 15 лет тюремного заключения до пяти.

По данным полиции, на манифестацию вышли около 30 тысяч человек. Однако организаторы акции заявляют о более чем 80 тысячах участников.

Ранее в Будапеште учителя вышли на пятый за год «протест педагогов». Они выражают недовольство низкими зарплатами и условиями труда. Символом бунта учителей стала клетчатая ткань: педагоги либо используют ее в качестве флага, либо повязывают как шарф.

Предыдущие протесты учителей проходили 2 сентября, 5 октября (Международный день учителя), 14 октября и 23 октября (годовщина венгерских событий 1956 года). В некоторых акциях также участвовали венгерские оппозиционеры и политики, в частности, на улицы выходил мэр Будапешта Гергей Карачонь.

До этого в Париже 153 человека были госпитализированы в результате акции сторонников движения «желтые жилеты». Протестующие были разогнаны силами сотрудников органов правопорядка. Полиция применила удушающий газ. Участники акции своим выходом на парижские улицы стремились привлечь внимание президента страны Эммануэля Макрона к проблемам государства.