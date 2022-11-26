Недовольные зарплатами учителя в Будапеште вышли на акцию протеста

Фото: ZOLTAN MAHE/ТАСС

Учителя в Будапеште вышли на пятый за год «протест педагогов». Они выражают недовольство низкими зарплатами и условиями труда. Символом бунта учителей стала клетчатая ткань: педагоги либо используют ее в качестве флага, либо повязывают как шарф, передает РИА Новости.

Предыдущие протесты учителей проходили 2 сентября, 5 октября (Международный день учителя), 14 октября и 23 октября (годовщина венгерских событий 1956 года). В некоторых акциях также участвовали венгерские оппозиционеры и политики, в частности на улицы выходил мэр Будапешта Гергей Карачонь.

В субботу митингующие встали возле здания МВД. Они вручили петицию представителю ведомства, отвечающему за вопросы образования. После этого участники акции пошли к зданию парламента, где состоялся концерт.

Протест организовали профсоюзы педагогов и неправительственные организации. Участники акции скандировали «Заплатите нашим учителям!» и «Нет учителя — нет будущего!».

Ранее в Париже 153 человека были госпитализированы в результате акции сторонников движения «желтые жилеты». Протестующие были разогнаны силами сотрудников органов правопорядка. Полиция применила удушающий газ. Участники акции своим выходом на парижские улицы стремились привлечь внимание президента страны Эммануэля Макрона к проблемам государства.