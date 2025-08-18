Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 11:42

В Польше признали бесполезность лидеров ЕС на встрече с Трампом

Замглавы МИД Польши Бартошевский: лидеры ЕС не смогут повлиять на Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver/Consolidated News Photos.Global Look Press

Европейские лидеры, которые сопровождают президента Украины Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне, никак не смогут повлиять на позицию республиканца по украинскому конфликту, заявил в эфире телеканала Polsat заместитель главы МИД Польши Владислав Бартошевский. По его словам, решения по Украине будут приниматься «в узком американском кругу».

Представители Европы не участвуют в переговорах. Они будут иметь ограниченное влияние на реальность. Решения принимает один человек, — подчеркнул он.

Также Бартошевский объяснил отсутствие представителей Польши в списке приглашенных в Белый дом 18 августа. Он отметил, что Варшава занимает не слишком значительное положение на международной арене и не имеет такого влияния, как, например, Германия или Великобритания.

Ранее британские аналитики выразили мнение, что приезд большого количества лидеров Евросоюза на встречу Трампа и Зеленского указывает на панику в их рядах. Кроме того, это говорит о встревоженности по поводу переговоров президента США с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, считают аналитики.

