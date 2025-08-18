Переговоры Путина и Трампа на Аляске
В самом сердце США собираются выдать оружие Нацгвардии

WP: Нацгвардию США в Вашингтоне могут вооружить для повышения безопасности

Фото: Ronen Tivony/ZUMAPRESS/Global Look Press

Военнослужащим Национальной гвардии, размещенным в Вашингтоне, возможно, выдадут огнестрельное оружие для повышения уровня безопасности, сообщает NPR. Эти меры инициированы администрацией президента Дональда Трампа и направлены на защиту федеральных зданий, а также предотвращение возможных правонарушений.

В настоящее время гвардейцы, дислоцированные в столице, не имеют при себе оружия. Согласно первоначальным указаниям, им выдали только бронежилеты. Одной из задач Нацгвардии, как утверждается, станет поддержка полиции во время задержаний и профилактика преступности.

Ранее руководитель штата Южная Каролина Генри Макмастер сообщил об отправке в Вашингтон 200 военнослужащих Национальной гвардии. В своем заявлении он указал, что эти силы призваны помочь Дональду Трампу и федеральным подразделениям в обеспечении правопорядка в столице. Параллельно губернатор Огайо Майк Девайн анонсировал отправку дополнительных 150 бойцов Нацгвардии в столицу.

Также сообщалось, что в Вашингтон уже начали стягиваться порядка 800 военнослужащих Национальной гвардии. Операция по усилению безопасности продлится до 25 сентября.

США
Нацгвардия
оружие
Вашингтон
