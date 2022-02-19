В Польше предложили блокировать оба «Северных потока»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил не только за отказ от запуска «Северного потока — 2», но и предложил отключить первый газопровод «Северный поток». Об этом он заявил на 58-й Мюнхенской конференции по безопасности, передаёт ТАСС. Необходимость в этом, по его словам, вызвана тем, что Россия «использует газ как оружие».

Украинская ГТС может транспортировать 130 млрд кубометров газа в год. Два «Северных потока» — около 100 млрд кубометров. Они [«Северные потоки»] могут быть лёгко заменены, — заявил премьер.

По его словам, в этом случае будет исключена возможность нападения России на Украину, так как РФ «будет зависеть от выполнения своих контрактов и прокачки газа через Украину».

Моравецкий считает, что страны Запада должны найти соответствующий ответ на политику России в области энергоносителей, поэтому как минимум «Северный поток — 2» должен стать предметом переговоров в качестве части санкционного пакета.

Ранее вице-премьер правительства России Александр Новак заявил, что запуск «Северного потока — 2» уже сегодня способен стабилизировать газовый рынок Европы. По его словам, основами стабильности в этой отрасли являются надёжное энергоснабжение, баланс источников энергии и отсутствие дискриминации традиционных секторов ТЭК.

До этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в случае эскалации напряжённости на Украине «Северный поток — 2» не заработает, но это не означает, что он будет закрыт навсегда. По его словам, обострение ситуации затронет не только газопровод, но и поставки газа из РФ в Европу в целом.