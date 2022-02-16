Вице-премьер Новак оценил влияние «Северного потока — 2» на газовый рынок

Запуск «Северного потока — 2» уже сегодня способен стабилизировать газовый рынок Европы, заявил вице-премьер России Александр Новак в своей статье для журнала «Энергетическая политика». По его словам, основами стабильности в этой отрасли являются надёжное энергоснабжение, баланс источников энергии и отсутствие дискриминации традиционных секторов ТЭК.

На примере прошлого года мы убедились, что резкие и необдуманные решения в фундаментальной для мировой экономики отрасли приводят к негативным последствиям для всего глобального рынка, — отметил вице-премьер.

По его словам, использование газа, поставляемого «Северным потоком — 2» для производства электроэнергии вместо угля, позволит ЕС снизить общий объём выбросов углекислого газа на 14%, что соответствует годовому объёму выбросов примерно 30 млн среднестатистических автомобилей.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток — 2» и найти альтернативные источники энергии. В свою очередь депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен назвала затягивание сертификации трубопровода не имеющим смысла, а требование Вашингтона свернуть проект сочла «глупым». По её словам, пока граждане в Европе «опасаются новой войны, американские газовые концерны пребывают в прекрасном настроении».

Министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк заявила, что Вена также не намерена отказываться от «Северного потока — 2», несмотря на уговоры других стран. Она добавила, что страна уже инвестировала крупную сумму в строительство газопровода через австрийскую компанию OMV. Шрамбёк отметила, что если не случится войны на Украине, то газопровод должен быть введён в эксплуатацию.