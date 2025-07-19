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19 июля 2025 в 13:22

Из аэропортов Польши перестали вылетать самолеты в связи с масштабным сбоем

В Польше произошла авария системы управления воздушным сообщением

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С польских аэродромов не взлетают самолеты из-за аварии системы управления воздушным сообщением, рассказала агентству Onet представитель аэропорта имени Фредерика Шопена в Варшаве Анна Дермон. Она пояснила, что посадка производится в соответствии с установленными процедурами.

Из-за сбоя в работе информационных систем Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) по всей стране в настоящее время невозможно осуществлять взлетные операции, — рассказала Дермон.

Она подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом. Представитель воздушной гавани добавила, что ситуация отслеживается, пассажиров будут держать в курсе всех изменений.

Ранее командование ВС республики сообщило, что Военно-воздушные силы Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации. Отмечается, что были задействованы «все имеющиеся в распоряжении силы и средства».

Спустя четыре часа военная авиация прекратила полеты над Польшей из-за «снижения уровня угрозы ракетных ударов». В командовании отметили, что ВС находятся в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства страны и следят за ситуацией на Украине.

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