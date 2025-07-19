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19 июля 2025 в 10:32

ВВС Польши подняли в небо истребители из-за якобы активности авиации России

Фото: BjÃƒÂ¶rn Trotzki/IMAGO/Global Look Press

Военно-воздушные силы Польши подняли в небо истребители якобы из-за активности российской авиации, сообщило командование ВС республики в соцсети Х. Отмечается, что были задействованы «все имеющиеся в распоряжении силы и средства».

Через четыре часа военная авиация прекратила полеты над Польшей из-за «снижения уровня угрозы ракетных ударов». В командовании отметили, что ВС находятся в постоянной готовности обеспечить безопасность воздушного пространства страны и следят за ситуацией на Украине.

ВВС Польши из-за якобы активности российских войск на западе Украины поднимали в воздух истребители 9 июля. По данным военных, в небе также действовали самолеты стран-союзников по НАТО. В командовании польских войск уточняли, что истребители готовы оперативно реагировать при необходимости.

За несколько дней до этого ВВС Германии поднимали по тревоге два истребителя Eurofighter для сопровождения российского самолета Ил-20М, обнаруженного над Балтийским морем. Это произошло в международном воздушном пространстве.

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