В Польше от Киева потребовали извинений за Волынскую резню Gazeta Wyborcza: получающая от Варшавы помощь Украина должна извиниться за Волынскую резню

Фото: Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Политолог Лешек Сыкульский заявил, что отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню выглядит возмутительным. По его словам, на позицию Украины не влияет даже военная помощь, которую оказывает Варшава, сообщает Gazeta Wyborcza.

Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида? — задался вопросом политолог.

Сыкульский также отреагировал на слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, который назвал страну «слугой украинского народа». Политолог напомнил, что Варшава отправила Киеву более 300 танков, сама оставшись без замены им. Он назвал Польшу главным спонсором Украины.

Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией? — сказал политолог.

Ранее Лешек Сыкульский заявил, что США могут заставить Польшу отправить войска на Украину при дальнейшем ослаблении Киева. По его словам, Варшава уже готовится к походу на Восток. Об этом свидетельствуют законы, принятые в Польше, пояснил политолог.