Итальянский министр принес извинения за поступок его жены-украинки Итальянский министр извинился за обошедшую очередь в аэропорту жену-украинку

Министр по делам предприятий и продукции Италии Адольфо Урсо принес извинения за инцидент с его женой-украинкой в аэропорту Рима Фьюмичино, сообщила газета Repubblica. Супруга чиновника прошла без очереди при сдаче багажа.

По многим причинам я никогда не выставлял жену напоказ. Я сопровождал своего семилетнего сына и жену в аэропорт, прежде чем отправиться в министерство. Оценка условий безопасности — это задача охраны. Я сожалею, если это доставило неудобства другим. Это не в моем стиле, как знают те, кто со мной знаком, — принес свои извинения глава итальянского ведомства.

Ранее житель украинского города Хмельницкий ранил ножом сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Под удар попал и полицейский, когда мужчина спасался от принудительной мобилизации.

До этого блогер украинского происхождения Анатолий Шарий рассказал, что на Украине женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования. По его данным, мать, которая пыталась вызволить своего ребенка, после инцидента умерла в скорой.