В Польше фиксируют рекордную заболеваемость ВИЧ после наплыва беженцев Wirtualna Polska: в Польше выросла заболеваемость ВИЧ после наплыва беженцев с Украины

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Наплыв украинских беженцев спровоцировал в Польше вспышку заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявила обозреватель Катажина Прус. В статье для Wirtualna Polska она отметила, что в настоящее время фиксируются рекордные показатели заболеваемости.

К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было, — подчеркнула журналист.

Она добавила,что беспокойство вызывает скорость распространения заболевания. По ее данным, только с конца июля 2022 года зарегистрировано почти тысяча случаев заражения.

Специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская в беседе с журналистом отметила, что одной из причин роста статистики считает наплыв украинских беженцев.

К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения, — подтвердила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.

Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что поток беженцев с Украины может грозить Европе тяжелым миграционным кризисом, который усугубится также энергетическими и экономическими проблемами. Он отметил, что по напряженности ситуация может превысить миграционный кризис 2015 года.