Наплыв украинских беженцев спровоцировал в Польше вспышку заболеваемости ВИЧ-инфекцией, заявила обозреватель Катажина Прус. В статье для Wirtualna Polska она отметила, что в настоящее время фиксируются рекордные показатели заболеваемости.
К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было, — подчеркнула журналист.
Она добавила,что беспокойство вызывает скорость распространения заболевания. По ее данным, только с конца июля 2022 года зарегистрировано почти тысяча случаев заражения.
Специалист по инфекционным заболеваниям Иоанна Зайковская в беседе с журналистом отметила, что одной из причин роста статистики считает наплыв украинских беженцев.
К нам обращаются много украинцев для продолжения лечения, — подтвердила доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот.
Ранее аналитик Александр Асафов заявил, что поток беженцев с Украины может грозить Европе тяжелым миграционным кризисом, который усугубится также энергетическими и экономическими проблемами. Он отметил, что по напряженности ситуация может превысить миграционный кризис 2015 года.