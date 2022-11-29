Аналитик: Европу ждет тяжелый миграционный кризис из-за беженцев с Украины Аналитик Асафов предрек Европе тяжелый миграционный кризис из-за украинских беженцев

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Поток беженцев с Украины может грозить Европе тяжелым миграционным кризисом, который усугубится также энергетическими и экономическими проблемами, считает аналитик Александр Асафов. В беседе с Lenta.ru он отметил, что по напряженности ситуация может превысить миграционный кризис 2015 года. Специалист подчеркнул, что пока приток мигрантов тормозится тем, что на Украине запрещен выезд мужчин, годных к мобилизации.

Вопрос миграции с Украины из-за холода и проблем с энергетикой остается открытым. Дело в том, что поток беженцев во многом ограничен теми заградительными мерами, которые приняла сама страна, чтобы не выпустить мужчин, годных к мобилизации, Дело в том, что возможность выехать из страны отменена даже для инвалидов призывного возраста, — сказал Асафов.

Ранее сообщалось, что власти Польши готовятся к новой волне украинских беженцев, которые не смогут пережить зиму в городе. По словам воеводы Подкарпатья Эвы Лениарт, муниципальные власти «готовятся ко всем возможным вариантам» и ожидают от 500 до 800 тысяч беженцев с Украины.

В свою очередь вице-президент Европейской комиссии (ЕК), отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица заявила, что беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. По ее мнению, проблема заключается в том, что в настоящее время эти семьи считают, что вернутся домой на следующий день после завершения конфликта.