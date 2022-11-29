Власти Польши готовятся к новой волне украинских беженцев Воевода Подкарпатья Эва Лениарт ожидает зимой от 500 до 800 тысяч беженцев с Украины

Фото: Carsten Koall/dpa/Global look Press

Многие украинцы из Львова сомневаются в том, что смогут пережить зиму в городе, сообщает EADaily со ссылкой на слова воеводы Подкарпатья Эвы Лениарт. По ее словам, муниципальные власти «готовятся ко всем возможным вариантам» и ожидают от 500 до 800 тысяч беженцев с Украины. Глава управления президента Польши по международной политике Якуб Кумочдобавил, что Польшу ждет тяжелая зима и сообщил, что в страну прибудет еще больше беженцев из Украины.

Информация, поступающая с Украины, не оптимистична. Я имею в виду, в частности, Львов, потому что мы знаем, что будут проблемы. Многие жители, с которыми мы контактируем, выражают сомнения, смогут ли они выжить зимой в городе, — рассказала Лениарт.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий добавил, что грядущая зима потребует от поляков ответственности и готовности прийти на помощь. Он уточнил, что польские власти поддержат украинских беженцев.

Обозреватель польского издания Пшемыслав Пяст ранее заявил, что украинские беженцы в стране устроили протест после решения об их выселении из отеля. Он добавил, что причиной выселения стало то, что владелец гостиницы решил провести в здании ремонт. Отмечается, что комплекс располагается в центре города Познань на востоке страны.