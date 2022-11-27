Украинские беженцы отказались выселяться из гостиницы в Польше Myśl Polska: беженцы с Украины устроили протест в Польше из-за выселения из гостиницы

Фото: CHROMORANGE / Cezary Wojtkowski / www.imago-images.de / Global Look Press

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяст заявил, что украинские беженцы в стране устроили протест после решения об их выселении из отеля. Он добавил, что причиной выселения стало то, что владелец гостиницы решил провести в здании ремонт. Отмечается, что комплекс располагается в центре города Познань на востоке страны.

Бесплатное проживание в гостиничном комплексе в самом центре Познани, по-видимому, понравилось беженцам из-за восточной границы. Узнав о необходимости покинуть объект в связи с запланированным ремонтом, «гости» устроили громкую акцию протеста, — написал Пшемыслав Пяст.

Автор статьи назвал реакцию беженцев ожидаемой, так как в гостинице предусмотрена система «всё включено». Журналист при этом назвал украинских беженцев «вечно всем недовольными и потребительски настроенными бездельниками», которые жили за счет денег польских налогоплательщиков.

Вице-президент Европейской комиссии, отвечающая за демократию и демографию, Дубравка Шуица ранее заявила, что беженцы с Украины останутся в странах Европы еще долгие годы после окончания конфликта. По ее мнению, проблема заключается в том, что в настоящее время эти семьи считают, что вернутся домой на следующий день после завершения конфликта. Шуица продолжила, что на Украине якобы разрушены школы, дома, а рабочие места потеряны.