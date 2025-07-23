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23 июля 2025 в 14:33

В переговорной делегации Украины приветствовали два качества коллег из РФ

Замглавы МИД Украины Кислица: российские переговорщики компетентны и учтивы

Сергей Кислица Сергей Кислица Фото: Richard Drew/AP/ТАСС

Переговорщики из Москвы во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским показали себя учтивыми и компетентными, заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, который входит в состав украинской делегации. По словам заместителя главы внешнеполитического ведомства, которые приводит РИА Новости, речь идет и об их умении проводить встречи.

Я на протяжении многих лет наблюдал, как чрезвычайно учтивы россияне, — отметил Кислица.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Турцию для участия в переговорах прибыла украинская делегация. По его словам, представители Киева намерены провести некие встречи в Анкаре, а затем отправиться в Стамбул, где состоится третья встреча с делегатами из России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков высказал мнение, что не следует ожидать чудесных прорывов от предстоящих переговоров в турецком городе. Он подчеркнул, что российская сторона будет последовательно отстаивать свои национальные интересы в ходе диалога.

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