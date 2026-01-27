Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
27 января 2026 в 16:53

В Освенциме нацисты пытались вести переговоры с советским подпольем

Фото: imago stock&people/Global Look Press
Лагерное начальство Освенцима предпринимало попытки вступить в переговоры с участниками советского подполья на фоне роста сопротивления, сообщил РИА Новости председатель Фонда Александра Печерского Илья Васильев со ссылкой на мемуары лидера подпольщиков Валентина Филатова. Все предложения со стороны нацистов были отвергнуты узниками.

По словам Васильева, в определенный момент деятельность подпольной организации в лагере достигла такого размаха, что руководство Освенцима решило пойти на контакт с заключенными. Он отметил, что речь шла о попытках склонить участников сопротивления к прекращению побегов и иных акций.

Их буквально умоляли прекратить побеги и другие акты сопротивления, обещая взамен всяческие привилегии, в частности право <…> грабить заключенных поляков и убивать евреев, — отметил Васильев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республике необходимо выставить счет тем, кто виновен в геноциде народа в годы Великой Отечественной войны. По его словам, ответственные должны осознавать, что за ними закреплен долг.

Освенцим
Вторая мировая война
Великая Отечественная война
нацисты
концлагеря
