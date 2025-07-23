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23 июля 2025 в 14:12

В городе Сумы прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Фото: Социальные сети

Взрыв прогремел в городе Сумы на севере Украины, передает издание «Суспiльне» со ссылкой на собственных корреспондентов. О причинах взрыва на данный момент не известно.

Журналисты отметили, что в Сумской области звучит воздушная тревога. Власти региона и города информацию пока не комментировали.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявлял, что в Соломенском районе Киева загорелись склады. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.

До этого стало известно, что в Киеве произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе, а также ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточнялось.

Также журналисты сообщали, что киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Украина
Сумы
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воздушная тревога
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