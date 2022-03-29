В OBI опровергли заявление о возобновлении работы магазинов в России

Немецкая компания OBI опровергла заявление о возобновлении работы магазинов на территории России. Как сообщили в компании в ответ на запрос РБК, все магазины по-прежнему остаются закрытыми. Ранее появилась информация об открытии всех 27 магазинов строительных товаров в стране.

В свете последних спекуляций, поступающих из России, OBI подтверждает, что все российские магазины останутся закрытыми, как мы анонсировали ранее, — пояснили в OBI.

Об открытии всех гипермаркетов сети OBI в России ранее заявил начальник отдела закупок компании Максим Суравегин. По его словам, OBI «работает над устранением технического сбоя, который позволит возобновить работу». Он рассказал, что магазины сети откроются в Москве и Петербурге уже через несколько дней, а позднее и все остальные гипермаркеты.

8 марта в профильном Baumarkt Manager сообщили, что компания OBI решила закрыть свои магазины в России. Такой шаг вызван событиями на Украине. В издании отметили, что руководство компании посчитало данное решение неизбежным, поскольку «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».