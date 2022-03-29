В OBI сообщили о возобновлении работы магазинов на территории России

В немецкой компании OBI сообщили об открытии всех 27 магазинов строительных товаров на территории России. Об этом заявил начальник отдела закупок фирмы Максим Суравегин. На текущий момент сотрудники предприятия занимаются решением технических вопросов, пишет РИА Новости.

В настоящее время мы работаем над устранением технического сбоя. В ближайшее время мы откроем все магазины в Москве и Санкт-Петербурге, и на следующей неделе мы откроем все 27 магазинов, — сказал он.

Спикер пояснил, что первые заказы в российских магазинах можно будет оформить через три дня.

Ранее, 8 марта, в профильном Baumarkt Manager сообщили, что компания OBI решила закрыть свои магазины в России. Такой шаг вызван событиями на Украине. В издании отметили, что руководство компании посчитало данное решение неизбежным, поскольку «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».