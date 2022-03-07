Baumarkt Manager: компания OBI закроет магазины в РФ

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Компания OBI решила закрыть свои магазины в России. Такой шаг вызван событиями на Украине, сообщает профильное издание Baumarkt Manager.

OBI закрывает магазины товаров для дома в России, — говорится в сообщении портала.

Издание отмечает, что руководство компании считает решение неизбежным, поскольку «не было другого выхода, кроме как прекратить вести бизнес в России».

В настоящее время на территории РФ работают 27 магазинов OBI со штатом сотрудников почти в 4900 человек.

Ранее стало известно, что Procter & Gamble объявила об отказе от капитальных вложений в российские предприятия и приостановлении рекламной деятельности. Количество доступных продуктов компании на российском рынке также будет сокращено из-за ситуации на Украине, говорится в заявлении на сайте компании.