В Николаеве демонтировали мемориальную доску Пушкину Власти Николаева сообщили о сносе мемориальной доски в честь Пушкина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Украине в городе Николаев демонтировали памятную доску классику русской литературы Александру Пушкину, сообщил начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Николаевского горсовета Юрий Любаров. Доску убрали с места, где раньше раполагался дом почтовой станции, в котором проездом останавливался поэт.

Говорят, что когда-то в Николаеве здесь останавливался поэт А.С.П. (Александр Сергеевич Пушкин). Не знаю, правда это или нет, но то, что сегодня он уехал дальше (и дальше и дальше) от нашего города — это проверенный факт, — сказал Любаров.

Ранее памятник Пушкину демонтировали в городе Черновцы на Украине. Он располагался на Соборной площади в центре города. В мэрии города заявили, что монумент «не имеет исторической или культурной ценности». Также в ведомстве уточнили, что в городе находится два памятника поэту и что демонтаж второго — лишь вопрос времени.

До этого в Житомире снесли памятник Пушкину. В ходе демонтажа монумент упал одному из украинских активистов на голову. В результате общественный деятель скончался. Смерть наступила до приезда врачей. Скончавшимся активистом оказался лидер общественного движения «Гарна Украина».

В тот же день памятник Пушкину демонтировали в центре Киева. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову. Украинские журналисты добавили, что памятник Пушкину был снесен, так как «являлся для властей Украины символом русского мира».