В еще одном украинском городе демонтировали памятник Пушкину

Фото: vk.com/rada_cv

В городе Черновцы на Украине демонтировали памятник Александру Пушкину, который располагался на Соборной площади в центре города, сообщает EADaily. В мэрии города заявили, что памятник «не имеет исторической или культурной ценности». Также в ведомстве уточнили, что в городе находится два памятника поэту и что демонтаж второго - лишь вопрос времени.

А вы знали, что в Черновцах были два памятника „великому русскому поэту Пушкину“? Именно были, так как один мы уже демонтировали. Второй — вопрос времени, – сообщили в мэрии.

В Житомире ранее снесли памятник Пушкину. В ходе демонтажа монумент упал одному из украинских активистов на голову. В результате общественный деятель скончался. Смерть наступила до приезда врачей. Скончавшимся активистом оказался лидер общественного движения «Гарна Украина».

В тот же день памятник Пушкину демонтировали в центре Киева. Бюст поэта находился перед зданием Национального транспортного университета. По информации украинских изданий, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову.

До этого в Житомире демонтировали другой бронзовый бюст Пушкину. Монумент был установлен в 1899 году по случаю 100-летнего юбилея писателя. Памятник сняли с постамента и увезли в неизвестном направлении.