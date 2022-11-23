Взрывы прогремели в районе города Очакова Николаевской области, Запорожье и Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что взрывы слышны в Днепропетровской и полтавских областях.
Пишут о взрывах в Запорожье, — говорится в сообщении.
Также издание пишет о взрывах в предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».
С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных удара по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября. По его словам, у Киева есть информация о наличии у Москвы тех или иных видов вооружения и их количестве.