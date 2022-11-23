В нескольких регионах Украины прогремели взрывы Украинские соцсети сообщили о взрывах в Николаевской области и Запорожье

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Взрывы прогремели в районе города Очакова Николаевской области, Запорожье и Одессе, сообщает украинское издание «Страна.ua». Отмечается, что взрывы слышны в Днепропетровской и полтавских областях.

Пишут о взрывах в Запорожье, — говорится в сообщении.

Также издание пишет о взрывах в предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. 15 ноября украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, а также в других областях страны прогремели взрывы, работали системы ПВО. До этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия способна провести еще порядка трех-четырех массированных ракетных удара по Украине, равноценных тому, что произошел 15 ноября. По его словам, у Киева есть информация о наличии у Москвы тех или иных видов вооружения и их количестве.