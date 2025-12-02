Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 13:22

В НАТО высказались о возможности завершения конфликта на Украине

Генерал НАТО Келлер: окончание конфликта на Украине не предвидится

Майк Келлер Майк Келлер Фото: Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press
Конфликт на Украине в обозримом будущем не завершится, заявил генерал-майор бундесвера и заместитель командующего миссией НАТО по оказанию военной помощи Украине (NSATU) в Висбадене Майк Келлер. В интервью Die Welt он заявил, что Запад должен продолжать обеспечивать Киев «постоянным потоком ресурсов».

Окончание конфликта пока не предвидится. Задача заключается в обеспечении бесперебойного поступления оружия и денег. Поддержка периодически меняется, поэтому нам приходится держать ситуацию под контролем, особенно в отношении критически важных возможностей, — сказал генерал.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что страны НАТО и Евросоюза вступили на путь подготовки масштабного военного конфликта с РФ. Выступая на презентации для иностранных дипломатов в Брюсселе, посвященной вопросам евразийской безопасности, он обвинил Альянс в нагнетании истерии среди населения и развертывании безудержной милитаризации.

При этом военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что политика стран Евросоюза в последнее время строится вокруг ненависти к России. Он подчеркнул, что страны Европы не хотят заниматься вопросами собственных экономик, поэтому пытаются найти внешнего врага.

