В НАТО пожаловались на отстающие производственные мощности

Фото: nato.int

В НАТО наблюдаются отставание производственных мощностей в оборонном секторе, медленные поставки и растущие цены, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр в ходе пресс-конференции в Норвегии. По его словам, наращивание союзниками расходов на оборону не усилит безопасность блока, передает РИА Новости.

Много должно быть сделано не только, чтобы защититься от настоящих угроз, но и от потенциальных будущих угроз. Для этого нам нужен совершенно другой подход к сотрудничеству между государством и частными производителями в оборонной сфере и секторе безопасности, — сказал Бауэр.

Начальники штабов НАТО выразили обеспокоенность из-за отстающих производственных мощностей. Кроме этого, тормозятся оборонные поставки и уменьшается защищенность НАТО, подчеркнул адмирал.

Недавно Роб Бауэр заявил, что согласно новым оборонным планам НАТО, в случае потенциальной атаки будут мобилизованы 300 тысяч военных в течение первого месяца. По его словам, дополнительные силы могут быть задействованы после этого этапа. Вместе с Финляндией и Швецией общая численность сил НАТО может достичь 3,5 миллиона человек. 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности предполагается использовать в течение первых 30 дней «при необходимости».