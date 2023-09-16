В НАТО раскрыли план действий при возможной угрозе Адмирал США Бауэр: в случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных

Фото: nato.int

Согласно новым оборонным планам НАТО, в случае потенциальной атаки будут мобилизованы 300 тысяч военных в течение первого месяца, заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости. По его словам, дополнительные силы могут быть задействованы после этого этапа. Вместе с Финляндией и Швецией общая численность сил НАТО может достичь 3,5 миллиона человек.

Если мы говорим о коллективной обороне, у нас не будет времени подготовиться к атаке, которая уже происходит. И атаку планируем не мы, а противник. Если они атакуют, мы должны быть готовы. Поэтому нам нужно больше военных в высокой степени готовности, а это не то, что можно сделать за ночь. Им будет необходима подготовка, оружие, боеприпасы, все прочее... Поэтому мы говорим о 300 тысячах военных в высокой степени готовности... Всего страны НАТО вместе с Финляндией и Швецией располагают 3,5 миллиона военных, — подчеркнул Роб Бауэр.

По его словам, 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности предполагается использовать в течение первых 30 дней «при необходимости». Дополнительные силы могут быть задействованы, если конфликт продлится дольше.

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