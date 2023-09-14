«Украинцы — расходный материал»: в США оценили конфликт на Украине Журналист Никсон: США готовы пожертвовать украинцами для достижения своих целей

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Настоящая цель США в конфликте на Украине — дестабилизация России, заявил американский журналист Гарланд Никсон в эфире своего YouTube-канала. Он добавил, что ради этого Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев.

Они (США. — NEWS.ru) устроили бойню на Украине. Сколько уже погибло? 400–500 тысяч украинцев? <...> Скоро уже не останется ни одного украинца, чтобы продолжать сражения на фронте. Но им (США. — NEWS.ru) на это все равно. Украинцы — расходный материал, — выразил он свое мнение.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что к концу года ВСУ могут потерять более 500 тысяч человек. По его информации, власти страны целенаправленно не записывают в потери солдат, которые не вернутся на поле боя, чтобы не выплачивать пособия семьям.

Американский журналист Джон Пол Рэтбон отмечал, что малоквалифицированные кадры ВСУ также послужили одной из причин провального контрнаступления и больших потерь Украины. По его словам, большая часть военнослужащих не умела обращаться с западной техникой.

Ранее военный эксперт, полковник запаса, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины скоро подойдет к своему окончанию. По его словам, этому поспособствуют изменения погоды, сильная оборона российской армии и потери ВСУ западной техники.